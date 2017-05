Zahlreicher Graugansnachwuchs in Rust

In der eigentlich für seine Störche bekannten Freistadt Rust tummelt sich heuer besonders viel Graugansnachwuchs am Ufer des Neusiedler Sees. Die Graugansfamilien und ihre Gössel, so heißen die jungen Gänse, sorgen auch für lautes Geschnatter.

Die Gänseeltern suchen quasi rund um die Uhr nach Futter für ihren Nachwuchs und sind sogar in der Nacht unterwegs. Laut sind sie deswegen, weil sich Graugänse vor allem durch Rufe verständigen. Vor allem die kleinen Gössel erwärmen die Herzen der Spaziergänger in der Ruster Bucht. „Die kleinen Gänse sind ganz herzig und es ist erstaunlich, wie die Eltern ihre Jungen sofort mit lautem Schnattern verteidigen“, sagt etwa Ägidius Fritzenwanker.

Runter vom Gas und nicht nur für Schulkinder bremsen heißt es jetzt in der Früh für Autofahrer, schmunzelte Irmgard Fritzenwanker. Sie würden auch mit den Jungen über die Straße wandern und alle Autofahrer würden geduldig abwarten, bis sie gequert haben.

zurück von weiter

Noch einige Wochen zu beobachten

Die Aufzucht der Junggänse dauert 50 bis 60 Tage. Heuer gibt es besonders viel Nachwuchs, beobachtete Andreas Orlowitz. Es seien bis zu 15 kleine Gänse pro Graugansfamilie. Bis zur nächsten Brut bleiben die Jungen übrigens bei ihren Elterntieren. Besonders spannend sei es zu beobachten, wie die Gössel fliegen lernen, sagte Michael Grimm von der Surfschule.

„Wir verfolgen das jedes Jahr mit Spannung, wie sie fliegen lernen. Sie machen das richtig schön - die Eltern zeigen es vor, dann wird es nachgemacht, es ist richtig perfektes Training“, so Grimm. Noch ein paar Wochen zeigen sich die jungen Gänse den Spaziergängern rund um den Neusiedler See.