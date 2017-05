Coca-Cola Cup: Oberwart gewinnt Landesfinale

In Rohrbach bei Mattersburg hat am Samstag das Landesfinale des Coca-Cola Cups stattgefunden. Oberwart hat 1:0 gegen Mattersburg gewonnen. Die beiden Finalisten vertreten das Burgenland beim Bundesfinale Mitte Juni in Wien.

Bei optimalen Wetterbedingungen ging am Samstag in Rohrbach bei Mattersburg (Bezirk Mattersburg) das Coca-Cola Cup Landesfinale 2017 statt. Die 20 besten U12-Mannschaften Burgenlands spielten um die begehrten Finalplätze für das Bundesfinale 2017. In einem ausgeglichenen Finalspiel siegte die U12 von SV Oberwart mit 1:0 gegen SV Mattersburg.

Die zwei Finalisten fahren zum Bundesfinale, welches am 17./18. Juni bei der Austria-Akademie in Wien ausgetragen wird und bei dem auch David Alaba erwartet wird. Im Spiel um Platz drei setzte sich der SC Oberpullendorf mit 4:3 im Penaltyschießen gegen den UFC St. Georgen/Eisenstadt durch.

Coca-Cola/GEPA pictures

Freude bei den Trainern

SV Oberwart-Trainer Markus Supperl und Manfred Imre freuten sich riesig für ihre Mannschaft. Die Mannschaft habe sich beim ganzen Turnier sehr gut präsentiert - der knappe Finalsieg und der Einzug in das Bundesfinale, wo nun die besten U12-Teams Österreichs auf sie warten, seien ein tolles Ergebnis und eine großartige Leistung, so die Trainer.

SVO/ Rene Wagner

Auch Damir Todorovic vom SV Mattersburg war nach dem Einzug in das Finale erleichtert. „Es ist einfach wunderbar, dass das Team nun beim Bundesfinale in Wien teilnehmen kann. Auch wenn wir das Landesfinale nicht gewinnen konnten, werden wir in Wien alles versuchen, eine gute Platzierung zu erreichen“, so Todorovic. Regionale Prominenz aus Politik, Fußball und Wirtschaft wohnten mit großem Interesse den Finalspielen bei und übergaben den Mannschaften die Urkunden und Pokale.