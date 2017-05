Welt-Rot-Kreuztag: Festakt in Eisenstadt

Am Welt-Rot-Kreuztag werden die Leistungen von hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern gewürdigt. Im Burgenland wird der Geburtstag von Henri Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, mit einem Festakt in Eisenstadt begangen.

Bei der feierlichen Veranstaltung in der Landeszentrale werden Mitarbeiter befreundeter Einsatzorganisationen ausgezeichnet. Das Rote Kreuz Burgenland steht heute auf soliden finanziellen Beinen. Nach der Sanierung der Landeszentrale in Eisenstadt wird nun an der Renovierung der Bezirksstelle Güssing gearbeitet.

Das Hauptthema in diesem Jahr ist die nationale und internationale Katastrophenhilfe, sagte der Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes Burgenland Thomas Wallner. Nach dem Flüchtlingsstrom im Jahr 2015 ist dieses Thema noch lange nicht abgeschlossen, so Wallner. „Wir sind in regelmäßigem Kontakt mit unseren Polizeidirektionen, in Bezug darauf, wie sich die Situation in Europa betreffend Migration, Flüchtlinge weiterentwickelt“, sagte Wallner.

ORF

Mitarbeiter und Freiwillige gesucht

Das Rote Kreuz sucht auch laufend neue Mitarbeiter. Derzeit gibt es im ganzen Land 200 hauptberufliche und etwa 3.300 ehrenamtliche Mitarbeiter, außerdem werden jedes Jahr 150 Zivildiener beschäftigt. „Wir suchen auch laufend hauptberufliches Personal, speziell für die Wochentage, wo die freiwilligen nicht so verfügbar sind. Wir sind immer auf der Suche nach Freiwilligen für alle Leistungsbereiche“, so der Landesgeschäftsführer.

Noch keine Entscheidung gibt es bei dem neuen Bundesvergabegesetz, das auch den Rettungsdienst betreffen könnte. Eine entsprechende Petition, die im Burgenland von Rotem Kreuz und vom Arbeitersamariterbund mitgetragen wurde, hat österreichweit fast 28.000 Unterschriften erhalten. Demnach sollen Rettungsdienste von EU-weiten Ausschreibungen ausgenommen sein.