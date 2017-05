Köln: Auszeichnung für Kracher

Winzer Gerhard Kracher aus Illmitz hat schon einige internationale Preise für seinen Süßwein eingeheimst und wurde jetzt vom deutschen Feinschmecker Magazin zum Winzer des Jahres gekürt. Gefeiert wurde in Köln im Schloss Bensberg.

Das elegante Ambiente des Schlosses Bensberg ist die Kulisse für die 15. Feinschmecker Gala „Wine Awards“, bei der sich das Who is Who der internationalen Gourmetszene und Promis aus ganz Deutschland treffen. An die 600 Gäste waren dabei, als die „Weinoscars“ vergeben wurden. Durch den Abend führte Moderatorin Barbara Schöneberger.

Auszeichnungen gab es für verschiedene Kategorien, wie Newcomer oder Weinlegenden. Winzer Gerhard Kracher aus Illmitz wurde vom Feinschmecker Magazin an diesem Abend zum „Winzer des Jahres“ gekürt. Geplaudert wird auch über seine neuen Weinkreationen. „Es ist großartig, ich kenne das Magazin seit Ewigkeiten und war auch schon oft bei der Veranstaltung. Diesen Preis habe ich mir eigentlich immer gewünscht und jetzt ist er da“, so Kracher.

Begeistere Weinverkoster

Seit ein paar Wochen ist auch Familienzuwachs da, weshalb seine Frau, nur begrenzt mit anstoßen darf. „Ein wenig kosten, aber wenn man stillt hält sich das in Grenzen“, sagte Yvonne Kracher. In 52 Ländern vertreibt Gerhard Kracher mittlerweile seinen Wein. Die Freude über die Auszeichnung teilte er mit den Gästen bei der anschließenden Weinverkostung.

„Es ist wie flüssiges Gold in verschiedenen Abstufungen“, meinte Gabriele Heins aus Hamburg. „Es gibt kaum eine Persönlichkeit, die den Wein in dieser Gegend so geprägt hat, wie er und sein Vater Alois - es ist ein Glück für die Weinwelt und zwar weltweit“, sagte der Hamburger Veranstalter Kenny Machazek.

Stars kennen das Burgenland

Moderatorin Barbara Schöneberger verbindet mit dem Burgenland - neben dem guten Wein - vor allem ein Erlebnis, nämlich die Moderation der Starnacht in Podersdorf. „Alfons Haider und ich sind durch das Schilf gerobbt“, lachte die Moderatorin.

TV-Star und Modedesigner Guido Maria Kretschmer kennt das Burgenland aus seiner Kindheit sehr gut und wurde zum Weingourmet des Jahres gekürt. „Ich glaube schon, dass man sich Menschen auch schön trinken kann - wobei wahre Schönheit natürlich von innen kommt“, sagte Kretschmer.

ORF

An diesem Abend gab es nichts schön zu trinken, sondern nur viel zu feiern, sagte der Chef des Hauses, der ein gebürtiger Burgenländer ist. „Ich freue mich richtig. Ich kannte schon Gerhards Vater sehr gut und dass er jetzt Winzer des Jahres geworden ist, freut mich besonders“, so Kurt Wagner, der aus Aschau (Bezirk Oberwart) stammt. Das abschließende Feuerwerk war auch eine Hommage an seine Heimat und den ausgezeichneten burgenländischen Wein.