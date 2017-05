Bio-Pflanzen immer gefragter

Beim Biofest in Langeck gibt es für Hobby-Gärtner viel zu entdecken. Verschiedenste Sorten an Paprika, Paradeiser und Kräuter werden angeboten - alles Bio. Bio scheint immer mehr vom Trend zu einer Lebenseinstellung zu werden.

Beim Bio-Pflanzenmarkt in Langeck ist für jeden was dabei - von Tequila bis zu Sweet Chocolate - die Sorten- und Raritäten-Vielfalt an Paprika und Paradeiserpflanzen ist groß. Neben Pflanzen gibt es aber auch verschiedene Bioprodukte, Handwerk und sogar Biokleidung. Hobbygärtner von Jung bis alt sind gekommen.

„Ich möchte jetzt ein bisschen beginnen, damit die Kinder das auch sehen mit den Pflanzen, wie die wachsen und dann ernten. Ich versuche schon auf Nachhaltigkeit zu achten und die Auswahl hier ist groß“, so Nicole Wideschitz aus Steinberg, die mit ihrer Familie gekommen ist.

Bio als Lebenseinstellung

Biologischer Anbau und biologische Lebensmittel spielen für Sylvia Hölzl aus Lockenhaus eine wichtige Rolle. Sie würde jedes Jahr kommen und sie interessiere sich für die Pflanzen, auch die Atmosphäre bei dem Fest sei immer nett, so Hölzl. Markus Moors aus Stoob fand einiges für seinen Gemüsegarten - zwei verschiedene Paprikapflanzen, Bio-Kiwi oder Felsenbirne - es würde ihn freuen, etwas zu pflanzen und dann zu sehen wie es gedeiht und dann eben zu essen.

Auch die Kulinarik kam nicht zu kurz - es gab viele biologische Schmankerl aus der Region zu verkosten. Wilma Kainz aus Deutsch Gerisdorf fand, dass man schon darauf achten sollte, was man isst. Für Franz Traudtner, Obmann von Bio Austria Burgenland, ist Bio schon lange nicht mehr nur Trend. „Wir haben es im Burgenland geschafft, dass jeder dritte Landwirt schon in der biologischen Landwirtschaft tätig ist, in Österreich ist es jeder fünfte“, sagte Traudtner.

Geändertes Bewusstsein

Biobäuerin Julia Wolf aus Wörterberg spürte auch die Veränderung. „Das Bewusstsein hat sich verändert, in letzter Zeit haben wir einen großen Zulauf. Die Menschen legen wirklich Wert drauf biologisches Gemüse und Kräuter zu kaufen“, so Wolf. Gegen Mittag leerten sich die Kisten der Bio-Anbieter und es füllten sich jene der Hobby-Gärtner. Gut ausgestattet mit vielen verschiedenen Biopflanzen können die Besucher vom Biomarkt Langeck nun in die Gartensaison starten.