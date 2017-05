Burgenländer im Dancing Stars-Orchester

Gerald Gradwohl ist Professor für Gitarre am Eisenstädter Joseph Haydn Konservatorium. Nicht zum ersten Mal ist er Teil der Dancing Stars-Band. Den Profi-Gitarristen hat es vor einigen Jahren eher zufällig in die Band verschlagen.

Die aktuelle elfte Dancing Stars-Staffel geht ohne burgenländische Tänzer über die Bühne, aber nicht ohne einen burgenländischen Musiker-Beteiligung: Gerald Gradwohl ist seit fünf Jahren Gitarrist im Dancing Stars-Orchester.

ORF/Christian Hofman

Herausforderung mit viel Spaß

Anspruchsvolle Solo-Parts hat Gerald Gradwohl in der Dancing Stars-Live-Show am Freitag nicht zu spielen. Aber genau das ist auch die Herausforderung: „Man muss sehr konzentriert sein, darf es nicht unterschätzen, weil du am Punkt da sein muss und dazwischen immer so Stehzeiten hast und das ist doch eine Herausforderung. Aber es macht irrsinnig viel Spaß.“

ORF/Christian Hofman

Freundschaftlicher Einstieg

Der Profi-Gitarrist und Professor am Joseph Haydn Konservatorium stammt gebürtig aus Wiener Neustadt. Vor fünf Jahren begann alles im Ballroom im ORF Zentrum am Küniglberg für ihn. Es lief gerade die sechste Staffel des Erfolgsprodukts des ORF. Der damalige Gitarrist des Orchesters war aus Zeitgründen ausgestiegen und brachte Gerald Gradwohl als Nachfolger ins Spiel: "Ich hab natürlich „ja" gesagt, das interessiert mich. Das war recht kurzfristig. Und dann bin ich 2012 eingestiegen. Es war eine totale Herausforderung, weil ich so eine große Produktion vorher noch nie gemacht habe, aber dadurch, dass ich die viele Mitglieder der Band schon gut gekannt habe, war es kein Problem und von Anfang an sehr freundschaftlich.“

ORF

„Ein bisschen etwas geht immer“

Gerald Gradwohl zählt zu den besten Gitarristen Österreichs. In der Szene ist er für seine Virtuosität bekannt. Viel Platz und Freiraum für eigene Interpretationen gibt es bei Dancing Stars allerdings nicht: „Naja, es gibt nicht sehr viel Spielraum, aber doch ein bisschen, weil sich die Arrangements teilweise ändern. Man kann schon ein bisschen was von sich hineinbringen. Ein bisschen etwas geht immer.“

ORF/Christian Hofman

Viel Lob vom Dirigenten

Dirigent Herbert Pichler beschreibt den Gitarristen mit lobenden Worten: „Der Gerald ist, wie ich sage, ein ‚Steher‘. Ich kann mich erinnern, ich glaube es war seine erste Sendung, da hatte er eine Gitarreneinleitung zu spielen, von einem Welthit - ‚Volare‘. Das war nicht ohne, vor einer Million Zuseher - und da noch einmal ein Schäuferl draufzulegen, das ist der Gerald.“

Will nicht immer in der Auslage sein

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, selbst einmal ein paar flotte Schritte aufs Parkett zu legen, antwortete der Gitarrist: „Nein, ich würde mich dem Stress nicht hingeben. Die sind immer in der Auslage und das möchte ich nicht.“ Für den 50-Jährigen läuft es auch außerhalb von Dancing Stars gut. Mit seiner Band ist Gerald Gradwohl am 7. Juli im Eisenstädter Schlosspark bei der Jazz and Blues Night zu Gast.

