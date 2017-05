BVZ-Leser spenden für Licht ins Dunkel

Die Leserinnen und Leser der BVZ haben heuer im Rahmen der Aktion Licht ins Dunkel wieder für einen guten Zweck gesammelt. Ein Spendenscheck über 16.900 Euro wurde am Freitag an Licht ins Dunkel überreicht.

Auch heuer zeigten die BVZ-Leser ihr großes Herz und unterstützen Mitmenschen und Organisationen aus dem Burgenland, die dringend auf Hilfe angewiesen sind. Von den BVZ-Spenden werden heuer das Behindertenwohnheim Haus St. Stephan und der Verein Sterntalerhof in Loipersdorf-Kitzladen unterstützt. Ein Spendenscheck über 16.900 Euro wurde am Freitag an das Licht ins Dunkel-Team des ORF Burgenland übergeben.

BVZ

Kleinbus für Haus St. Stephan

Im Behindertenwohnheim Haus St. Stephan wurde im vergangenen Jahr eine neue Tagesstruktur eröffnet. Bis zu 42 Menschen mit schweren Behinderungen erhalten dort aktuell eine entsprechende Betreuung und Begleitung. Um den täglichen Transport der betreuten Personen besser bewerkstelligen zu können, wird dringend ein zusätzlicher behindertengerechter Kleinbus benötigt.

Neues Projekt des Sterntalerhofs

Der Verein „Sterntalerhof“ unterstützt seit dem Jahr 1999 mit einem interdisziplinären Ansatz aus Therapie, Pädagogik, Psychologie und Seelsorge Familien mit schwer-, chronisch- und sterbenskranken Kindern. Ergänzend zur etablierten, stationären Betreuung ist mittlerweile auch eine zunehmende Begleitung der betroffenen Familien zu Hause erforderlich. Aus diesem Grund wurde mit dem Aufbau einer mobilen Versorgung begonnen. Das umfassende Projekt soll vor allem den Kindern zu einem möglichst normalen Alltag verhelfen.