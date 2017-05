„Bühne Burgenland“: Gemeinsame Vermarktung

Das Burgenland soll im Sommer zur größten Freiluftbühne werden - das ist zumindest der Plan von „Bühne Burgenland“, einem Zusammenschluss von 15 burgenländischen Festivals. In Wien wurde dafür die Werbetrommel gerührt.

Mehr Bekanntheit heißt mehr Besucherinnen und Besucher - so die einfache, aber wirksame Formel von „Bühne Burgenland“. Deshalb haben sich unter dieser Dachmarke burgenländische Festivals zusammengetan, um gemeinsam Werbung zu machen.

ORF

Sowohl größere als auch kleinere Veranstaltungen

„Der Vorteil ist, dass es gemeinsame Marketingschienen, Medienkooperationen und Vertriebsmöglichkeiten gibt. Jedes Festival hat etwas davon, weil er das alleine nicht leisten könnte. Ein kleiner Beitrag mit einem großen Output“, meinte Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ).

ORF Auch heuer wieder bilden insgesamt 15 Festivals die „Bühne Burgenland“. Mit dabei sind große Veranstaltungen wie das Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See), die Seefestspiele Mörbisch oder die Oper im Steinbruch St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Auch kleinere Events sind dabei, zum Beispiel das Kammermusikfest in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf).

Im 6. Jahr sind bei „Bühne Burgenland“ zugkräftige Veranstaltungen ebenso dabei wie kleiner dimensionierte Festivals. Ein Beispiel dafür ist der „Theater Sommer Parndorf“. „Seit 2012 freue ich mich darüber, dass wir Teil der ‚Bühne Burgenland‘ sind. Alleine könnten wir nie diese Werbung erreichen“ so Intendant Christian Spatzek.

Ebenfalls dabei sind heuer die Halbturner Schlosskonzerte (Bezirk Neusiedl am See). Auch hier ist die Vorfreude auf den Festivalsommer groß. „Es ist dieser intime Rahmen. Man kann die Topstars bei uns hautnah erleben“, so Robert Lehrbaumer.

Im Vorjahr haben die 15 Festivals von „Bühne Burgenland“ insgesamt 566.000 Karten verkauft. Und auch heuer sollen wieder Klassikfestivals, sowie Freiluft-Oper, -Operette und -Theater die Vielfalt des burgenländischen Kultursommers zeigen und gleichzeitig viele Gäste anlocken.

