„Woche der Familie“ Kinderbetreuung im Fokus

Jedes Jahr ruft die „Allianz für Familie“ die „Woche der Familie“ aus. Das Thema heuer lautet „Kinderbetreuung: unterstützend-sinnvoll“. Im Mai werden zahlreiche Veranstaltungen dazu stattfinden. Der Auftakt wird bei der „Familien-Messe“ gefeiert.

Die „Woche der Familie“ gibt es seit 16 Jahren und wird von der „Allianz für Familie“ organisiert. Diese wurde 2001 von Familienlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) gemeinsam mit verschiedenen Organisationen gegründet - unabhängig von politischer oder religiöser Ausrichtung.

ORF

In den 16 Jahren seit dem Bestehen der „Woche der Familie“ sei laut Dunst sehr viel passiert. Es gehe darum, „ein Bewusstsein zu schaffen, welche Aufgaben es für die öffentliche Hand gibt und welche Aufgaben und Unterstützungssysteme wir für die Familien formulieren können“.

Angebote für die Ferien

Das Aktionsthema ist heuer „Kinderbetreuung: unterstützend-sinnvoll“. Den Vorsitz haben dieses Mal die Kinderfreunde Burgenland. Laut Andreas Posch von den Kinderfreunden Burgenland sei es wichtig, eine passende Infrastruktur über die Betreuung im Kindergarten oder in der Schule hinaus zu schaffen.

„Wir als Freizeitorganisation sehen das sehr stark in den Ferien, zum Beispiel in den Sommerferien. Hier geht es um Angebote für die Eltern, die neun Wochen Ferien über die Bühne zu bringen - obwohl sie ja selbst maximal nur fünf Wochen Ferien haben“, so Posch. Auch von Seiten der katholischen sowie der evangelischen Kirche gibt es die Bemühungen, Kinderbereuungsangebote zu schaffen.