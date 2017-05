ÖVP will Anti-Kern-Broschüre nicht verteilen

Die ÖVP Burgenland wird jene Broschüre, die von der Bundes-ÖVP als „Argumentationshilfe“ gegen Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern sowie eine mögliche rot-grüne Koalition gedacht ist, nicht verteilen.

„Wir konzentrieren uns lieber auf unsere eigenen Vorschläge und produktive Ideen, als dass wir andere schlecht machen“, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf als Begründung für die Entscheidung. Auch die ÖVP-Landesorganisationen in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Kärnten teilten am Mittwoch mit, kein Interesse an einer Verteilung der Broschüre zu haben.

Verständnis für den Frontalangriff auf Rot-Grün gibt es im von SPÖ und Grünen regierten Wien. Für den Wiener Landesparteichef Gernot Blümel sind „die Warnungen der Bundespartei absolut gerechtfertigt“.

