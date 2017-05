Abschied vom „Vater des Nationalparks“

Kurt Kirchberger ist 24 Jahre lang Direktor des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel. Am Dienstagabend ist er bei einem Fest in der Vila Vita in Pamhagen offiziell verabschiedet worden.

Kirchberger arbeitete wesentlich am Aufbau des Nationalparks mit. In seiner Zeit als Nationalpark-Chef eroberte die Natur eine immer größere Fläche rund um den See zurück, Weinbauern verzichteten auf Anbauflächen. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) übergab Kurt Kirchberger das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik.

ORF

Der Minister erzählte, dass er sich noch daran erinnern könne, wie Kirchberger mit großem Nachdruck und viel Engagement begonnen habe, aus vielen Elementen das Große zusammenzuführen. Er habe das mit viel Herzblut auf den Boden gebracht und dazu sei ihm zu gratulieren, der Nationalpark sei sicher Kirchbergers Lebenswerk.

Nationalpark als Motor für Region

Kirchberger sei es auch zuzuschreiben, dass der Nationalpark zu einer Bildungseinrichtung geworden ist, sagte Umweltschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Die gesamte Region rund um den Neusiedler See, landwirtschaftliche Betriebe und der Tourismus habe stark vom Nationalpark profitiert, auch was die Schaffung von Arbeitsplätzen betreffe. Neuer Nationalpark-Direktor ist der 46 Jahre alte Johannes Ehrenfeldner. Er sieht es als eine seiner wichtigsten Aufgaben an, die Nationalparkfläche wie geplant um mehr als ein Drittel zu vergrößern.