Angler zieht Riesenfisch an Land

Petar Filipovic aus Trausdorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung ist begeisteter Sportangler. Jetzt machte er den Fang seiners Lebens: Der 24-Jährige zog aus einem Teich in Oslip einen mehr als 50 Kilogramm schweren Silberkarpfen an Land.

Stundenlang saß Petar Filipovich am Wochenende am Teich im Fischerparadies in Oslip und angelte nach Karpfen. Immer wieder zog er welche an Land, die er dann wieder ins Wasser zurücksetzte. Irgendwann warf er seine Angel in ein Teichgebiet, in dem zuvor andere Angler Fische angefüttert hatten. „Und da war er schon drauf“, schilderte Petar Filipovich den Fang seines Lebens.

Petar Filipovic

Zunächst wusste er noch nicht, was er da eigentlich an der Angel hatte. Zwanzig Minuten dauerte es, bis er den Fisch aus dem Wasser ziehen konnte. Erst da sah Petar Filipovich den Fisch in seiner ganzen Pracht. Es handelte sich um einen Silberkarpfen mit einem Gewicht von 54,7 Kilogramm.

Petar Filipovich

Ein derart schweres Exemplar dürfte in Österreich noch nie gefangen worden sein, meint Filipovic: „Das ist schon was Einzigartiges, allein schon so etwas in einem Teich zu haben.“ Und dort ist er wieder, denn nachdem der Riesenfisch gewogen war und Erinnerungsfotos gemacht waren, durfte er wieder zurück ins Wasser.