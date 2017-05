„ORF Burgenland Bezirksrallye“ in Oberwart

Der Bezirk Oberwart ist der Mittelpunkt am sechsten Tag der „ORF Burgenland Bezirksrallye“. Am Mittwoch wird der ORF Burgenland im Kulturpark in Oberwart Station machen und sein vielfältiges Programm präsentieren.

Der Bezirk Oberwart umfasst 733 Quadratkilometer und ist damit der zweitgrößte nach Neusiedl am See. Er hat 32 Gemeinden - mehr als jeder andere Bezirk im Burgenland und rund 54.000 Einwohner.

Die Stadtgemeinde Oberwart ist seit mehr als 150 Jahren Schauplatz eines Wochenmarktes - Sinnbild für Oberwart als wirtschaftliches Zentrum der Region. Der Bezirksvorort ist aber auch ein bedeutender Schulstandort. Am zweisprachigen Gymnasium wird in den Volksgruppensprachen Kroatisch und Ungarisch unterrichtet.

zurück von weiter

Bad Tatzmannsdorf ist der wichtigste Tourismusort des Landes. Seit Jahrhunderten werden hier Kuren angeboten, seit gut 20 Jahren sehr errolgreich auch Wellnessaufenthalte. Pinkafeld und Großpetersdorf sind bedeutende Industriestandorte. Firmen wie Hella Fahrzeugbau gehören zu den größten Arbeitgebern des Landes.

Frühstückskorb, Musikwünsche und Opus

Bei der „ORF Burgenland Bezirksrallye“ im Bezirk Oberwart geht es wieder in „Guten Morgen Burgenland“ los. Redakteurin Sabine Lentsch wird eine Familie in Althodis mit einem Frühstückskorb überraschen. In den „Bezirkssplittern“ wird ein genauerer Blick auf den Bezirk und seine Besonderheiten geworfen – diesmal mit einem Rezept von „wurmigen Pogatschen“.

Im „Radio Burgenland Vormittag“ ab 9.00 Uhr wird ein Autohaus in Unterwart besucht. Sabine Lentsch hat dort nicht nur die drei Musikwünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfragt, sondern sich den Betrieb genauer angeschaut.

Opus

In „Mahlzeit Burgenland“ von 11.00 bis 13.00 Uhr bekommt Moderator Georg Prenner Besuch von Ewald Pfleger und Herwig Rüdisser von Opus. In Oberwart ist ihr Welthit „Live is life“ entstanden.

Live-Programm im Kulturpark Oberwart

Ab 13.00 Uhr gestaltet sich das Programm im Kulturpark abwechslungsreich und mehrsprachig. Mit dabei sind das Tamburica Orchester und der Schulchor des zweisprachigen Gymnasiums Oberwart, die Kindervolksmusikgruppe Szelforgok, die Kinder der ungarischen Kinderstunde in Oberwart, die Kindervolkstanzgruppe Virgonc, die Tänzer des Tanzsportzentrums „Move!“, Sebastian Tallian mit seiner steirischen Harmonika, Sängerin Niki Kracher, die Roma-Band Romano Rath und Schlagerstar Udo Wenders.

„Burgenland heute“ live aus Oberwart

Melanie Balaskovics und Martin Ganster präsentieren „Burgenland heute“, live um 19.00 Uhr in ORF 2 B aus dem mobilen Studio im Kulturpark. ORF-Burgenland-Wetterfrosch Wolfgang Unger ist auch im Bezirk Oberwart mit dem Elektroauto unterwegs, auf der Suche nach einem Souvenir.

Im Anschluss an „Burgenland heute“ findet eine Publikumsdiskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Burgenland statt. Außerdem wird ein HD-Fernsehgerät mit simpliTV-Modul verlost. Am Donnerstag, dem 4. Mai, dem Ende der Bezirksrallye, winkt einem Gewinner oder einer Gewinnerin ein Elektroauto.

Live-Ticker im Internet

Zur „ORF Burgenland Bezirksrallye“ gestaltet die Internet-Redaktion vor Ort einen Live-Ticker, mit dem das Geschehen auf burgenland.ORF.at mitverfolgt werden kann.