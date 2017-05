Gasheizungen auf dem Prüfstand

Die Netz Burgenland, das Land und die Wirtschaftskammer machen in einer gemeinsamen Offensive darauf aufmerksam, dass Gasheizungsanlagen alle zwölf Jahre einem umfassenden Sicherheitscheck unterzogen werden müssen.

Der Sicherheitscheck von Erdgasheizungen bzw. der gesamten Erdgasanlage ist im Burgenländischen Gassicherheitsgesetz 2008 geregelt und müsse im Abstand von zwölf Jahren durchgeführt werden, erklärte die für Luftreinhaltung und Immissionsschutz zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Eisenstadt. Diese Wartungen dürften nicht nur als Kontrolle gesehen werden, es gehe um einen einwandfreien, sauberen und sicheren Betrieb der Gasanlagen, so Eisenkopf.

Kunden werden informiert

Die Netz Burgenland informiert betroffenen Kunden mit einem Schreiben über deren gesetzliche Verpflichtungen und die Fälligkeit der Sicherheitsüberprüfung. Das Ziel sei mehr Bewusstsein in der Bevölkerung und mehr Sicherheit für die Gaskunden, sagte Netz-Burgenland-Geschäftsführer Peter Sinowatz.

Die jährliche Wartung reiche nicht aus, denn der Sicherheitscheck gehe viel weiter, sagte der Innungsmeister der Sanitär- und Heizungsinstallateure Stefan Hofer. „Geprüft wird vor allem die Festigkeit und Dichtheit der gesamten Gasleitungsanlage sowie die richtige Einstellung und einwandfreie Funktion der Gasgeräte inklusive aller Sicherheits- und Regeleinrichtungen“, so Hofer.

Die Prüfung dauert maximal drei Stunden und kostet etwa 200 Euro. Alles wird in einem Protokoll dokumentiert und Mängel sollten natürlich behoben werden.

Auch Netz Burgenland investiert in Sicherheit

Das burgenländische Gasnetz hat eine Länge von mit 2.600 Kilometern und rund 55.000 Anschlüssen. Aktuell werde in ein umfangreiches Sanierungsprogramm investiert, erläuterte Netz-Burgenland-Geschäftsführer Johann Wachtler - mehr dazu in Energie Burgenland plant Investitionen.

