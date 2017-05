Heugraben kämpft gegen Abwanderung

Im Bezirk Güssing kämpfen nahezu zwei Drittel aller Gemeinden mit einem Bevölkerungsminus. Die Gemeinde Heugraben sticht besonders hervor: Dort gab es in den vergangenen zehn Jahren eine Abwanderung von 15 Prozent.

Heugraben liegt im Zickental und war früher eine Agrargemeinde. Heute gibt es nur mehr ein, zwei Bauern im Dorf. Das Ortsbild ist gepflegt, in der Gemeinde gibt es fünf Betriebe, darunter ein Gasthaus und seit wenigen Monaten auch eine kleine Privatbrauerei. Kindernachwuchs gibt es selten in Heugraben: Auf eine Geburt kommen drei Todesfälle. Die Volksschule wurde 1972 geschlossen. Das größte Problem für die 210-Einwohner-Gemeinde ist die Abwanderung.

ORF

Zuwenig Jobs in der Region

Das Bevölkerungsminus von 15 Prozent lasse sich vor allem dadurch erklären, dass Arbeitsplätze in der Region Mangelware seien, sagte Bürgermeister Mario Faustner (ÖVP). Zum Teil bräuchten Studenten aus dem Dorf außerdem ein Parkpickerl in Wien und müssten daher dort ihren Hauptwohnsitz anmelden und auch das Thema Breitband-Internetausbau sei in den vergangenen Jahren in der Region stiefmütterlich behandelt worden.

ORF

„Die Alten sterben weg, die Häuser stehen leer“

15 Arbeitsplätze gibt es im Dorf, die meisten in Heugraben sind Tages- und Wochenpendler. Um vier in der Früh müssten die ersten schon losfahren, erzählte Magdalena Wienerl. Es sei so traurig, ihr tue es richtig leid. So mancher junge Wochenpendler zog in der Vergangenheit ganz aus Heugraben weg. „Die Alten sterben weg, die Häuser stehen leer, aber Gott sei Dank gibt es dann Tiroler, Salzburger, Wiener, die die Häuser wieder herrichten und weiter beleben“, sagte Patrick Krammer.

ORF

Spezielle Anreize für Jungfamilien

Die Abwanderung ist auch immer wieder ein Thema im Gemeinderat. Um gegenzusteuern habe man einen Wohnblock mit vier Einheiten gebaut, die Gemeinde habe Baugrundstücke geschaffen, die den Interessenten zur Verfügung gestellt würden und man habe ein Familienpaket mit Förderungen für Jungfamilien geschnürt, so Faustner.