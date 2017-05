Diebe gaben sich als Sperrmüllsammler aus

Die Polizei hat eine ungarische Bande ausgeforscht, auf deren Konto mindestens 34 Diebstähle gehen sollen. Die Täter gaben sich als Sperrmüllsammler aus und hatten sich auf den Diebstahl von Fahrrädern und Baumaschinen spezialisiert.

Die Bande war im Burgenland, in Nieder- und Oberösterreich am Werk. Die Diebe flogen auf, als sie in Schattendorf einen Druckluft-Kompressor-Anhänger stahlen. Gemeinsame Ermittlungen burgenländischer und ungarischer Polizisten brachten erste Erfolge, die Baumaschine wurde in einem Waldstück in Ungarn sichergestellt.

Tägliche Beutezüge über die Grenze

In weiterer Folge wurden zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat in Mödling in Niederösterreich erwischt. Zunächst gaben sich die beiden vor der Polizei als Sperrmüllsammler aus, die Lüge flog aber rasch auf. Die Ermittlungen ergaben, dass das diebische Duo zu einer mindestens zehnköpfigen Bande gehörte. Die Bandenmitglieder reisten nahezu täglich nach Österreich, um auf Beutezug zu gehen. Die gestohlenen Gegenstände - meist handelte es sich um Fahrräder - verkauften die Diebe in Ungarn gewinnbringend weiter. Ein Ungar sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft.