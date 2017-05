Motorradfahrer krachte gegen Leitschiene

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem schweren Unfall verletzt worden: Er stieß auf der B56 im Bezirk Oberwart in einer Kurve gegen die Leitschiene und stürzte.

Der Biker kam auf der Fahrt von Rechnitz in Richtung Lockenhaus zu weit nach links und prallte gegen die Leitschiene. Der 57-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen. Ein Alkotest sei wegen seiner Verletzungen nicht möglich gewesen, hieß es am Dienstag von der Polizei.