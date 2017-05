Reifen von geparktem Auto gestohlen

In Gattendorf sind am Montagvormittag ganz besonders dreiste Diebe am Werk gewesen. Sie montierten alle vier Reifen von einem geparkten Auto ab.

Die Demontage der Reifen erfolgte ohne Holzböcke. Die Diebe schoben lediglich einen alten Reifen samt Stahlfelge unter die Vorderachse. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei Gattendorf ermittelt.