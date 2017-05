SPÖ demonstriert Einigkeit bei Maifeier

Blauer Himmel, Blasmusik und ein voller Hauptplatz in Oberpullendorf: Bei der Maifeier der SPÖ Burgenland standen die Themen Arbeitsmarkt und Sicherheit im Mittelpunkt. Die Partei präsentierte sich einig und geschlossen.

Die Arbeitslosigkeit ging im vergangenen April im Burgenland neuerlich deutlich zurück - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sinkt erneut deutlich. Leistung werde eben belohnt, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteur Andreas Berger. Auch der SPÖ gehe es im Burgenland sehr gut, die Menschen honorierten offensichtlich, dass die Arbeitslosigkeit zurückgehe, dass der Tourismus boome, dass die Wirtschaft wachse und dass man ein sehr gutes Bildungssystem habe.

ORF/Andreas Berger

Niessl: Kein Platz für Eitelkeiten in Politik

Angesprochen auf die nicht gerade rosige aktuelle Situation der SPÖ in Wien, meinte Niessl, es sei ganz wichtig, dass die gemeinsame Arbeit im Vordergrund stehe: „Es darf in der Politik niemals um persönliche Befindlichkeiten gehen, denn in der Politik ist man ja nur temporär, man ist freiwillig und ich glaube, dass das im Burgenland in einem großen Ausmaß der Fall ist, dass die Politiker an die Menschen denken, dass sie wissen, was sie wollen und dass sie sich dafür auch einsetzen.“

ORF

Die burgenländische Politik und die Burgenländerinnen und Burgenländer zeichneten auch aus, dass es nicht um persönliche Eitelkeiten gehe, meinte Niessl. Ein parteiinterner Kritiker fehlte allerdings in Oberpullendorf: Der SPÖ-Landtagsabgeordnete Peter Rezar, der gerade erst im Zusammenhang mit der Causa KRAGES Kritik an Niessl geübt hatte, war heuer - wie auch schon im Vorjahr - nicht bei der offiziellen SPÖ-Maifeier dabei - mehr dazu in Causa KRAGES: Rezar übt SPÖ-interne Kritik.

ORF/Andreas Berger

ÖVP: Arbeit muss sich lohnen

Arbeit muss sich lohnen - so lautet einmal mehr die Forderung von ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Der 1. Mai sei ein guter Anlass, um die Leistungen der arbeitenden Menschen wertzuschätzen. Unter anderem müsse das Arbeitseinkommen höher sein als Einkommen ohne Arbeit, so Steiner.