„ORF Burgenland Bezirksrallye“ in Güssing

Am Dienstag steht die „ORF Burgenland Bezirksrallye“ im Zeichen des Bezirks Güssing. Der ORF Burgenland wird in der Hauptstraße in Güssing ein mobiles Studio aufbauen und sein umfangreiches, trimediales Angebot präsentieren.

Der Bezirk Güssing war früher das Zentrum der Auswandererbewegung Richtung Amerika. Die Abwanderung konnte zwar eingebremst werden, der Pendleranteil ist aber nach wie vor hoch. Der Bezirk Güssing umfasst eine Fläche von 485 km2 und hat 28 Gemeinden. Die Zahl der Einwohner liegt bei 26.300. Nur Jennersdorf hat noch weniger Einwohner.

International bekannt ist Güssing als Zentrum für Erneuerbare Energie. Zwar hat die Stromerzeugung aus Biomasse in den vergangenen Jahren einen Niedergang erlebt. Dennoch bleibt Güssing ein wichtiger Forschungsstandort in Sachen Ökoenergie.

zurück von weiter

Sanfter Tourismus

Die Region setzt außerdem auf sanften Tourismus. Neben dem Wellnesstourismus in Stegersbach lockt man auch mit Wein und Kulinarik Gäste in den Bezirk. Besondere Highlights sind das Kellerviertel Heiligenbrunn, der Uhudler, Fahrradtouren mit dem E-Bike und das alternative Rockfestival Picture on in Bildein. Mit der Bahn ist der Bezirk Güssing zwar nicht erreichbar, dafür aber mit dem Flugzeug: In Punitz kann man nicht nur starten und landen sondern auch mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen.

Julia Dujmovits zu Gast in „Mahlzeit Burgenland“

Bereits in „Guten Morgen Burgenland“ geht es los und Redakteurin Sabine Lentsch wird eine Familie in Wörterberg mit einem Frühstückskorb überraschen. In den „Bezirkssplittern“ wird der Bezirk Güssing näher vorgestellt.

Julia Dujmovits

Im „Radio Burgenland Vormittag“ ab 9.00 Uhr besucht Sabine Lentsch ein Familienunternehmen in Strem. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit ihren Lieblingshits das Programm mitgestalten. In „Mahlzeit Burgenland“ ab 11.00 Uhr begrüßt Moderator Georg Prenner live auf der Bühne des mobilen Studios die Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits.

Unterhaltungsprogramm in Güssing

Ab 13.00 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit dem Jugend- & Erwachsenenensemble des Burgvereins Güssing, der Glasinger Volkstanzgruppe, der Jazzgruppe Smith & Listen und Marco Ventre & Band. Aus der Reihe „Erlebnis Österreich“ und „Österreich Bild“ wird eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland auf der Video-Wall gezeigt.

„Burgenland heute“ live aus Güssing

In „Burgenland heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 melden sich die beiden Moderatoren Elisabeth Pauer und Martin Ganster live aus Güssing und berichten über das aktuelle Geschehen im Land. ORF-Burgenland-Wetterfrosch Wolfgang Unger ist ebenfalls dabei und sucht im Bezirk Güssing ein außergewöhnliches Souvenir.

Diskussion mit Publikum

Im Anschluss an „Burgenland heute“ findet eine Publikumsdiskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Burgenland statt. Außerdem wird ein HD-Fernsehgerät mit simpliTV-Modul verlost. Am Ende der Bezirksrallye, am Donnerstag, dem 4. Mai, winkt einem Gewinner oder einer Gewinnerin ein Elektroauto.

Link: