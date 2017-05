„Zauber des alten Orients“ in Halbturn

Der Begriff „Orient“ regt die Phantasie mit Vorstellungen von belebten Basaren, prächtigen Palästen und geheimnisvollen Harems an. Der „Zauber des alten Orients“ wird nun in einer Ausstellung im Schloss Halbturn beschworen.

Kunstschätze aus einer heute in Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen versinkenden Welt stehen im Zentrum der Ausstellung im Schloss Halbturn. Berichte über die Farbenpracht und Formenvielfalt der orientalischen Welt faszinierten die Menschen in Europa schon im 17. Jahrhundert.

Orient wie es ihn heute oft nicht mehr gibt

In Halbturn soll der Mythos von „1.000 und einer Nacht“ mit Teppichen, Möbeln und Schmuck wieder erstehen - und zwar fern von den heute sonst allgegenwärtigen Kriegsbildern aus dem Nahen Osten, sagte der Ausstellungskurator und Orient-Experte, Gerhard Schuster: „Es liegt uns fern irgendwelche Bezüge zu heutigen politischen Ereignissen zu bilden, es soll zeigen, wie prachtvoll, wie vielschichtig der Orient zumindest war und es leider in vielen Bereichen heute nicht mehr ist.“

Die wertvollen Exponate in der Schau stammen aus der privaten Sammlung des Wiener Teppichhändlers Omar Rahimy. Er kommt ursprünglich aus Afghanistan und will die Handwerkskunst des Orients bewahren, weil sie in ihren krisengeschüttelten Ursprungsländern gerade untergeht.

Prachtvolle Exponate

Golddurchwirkte Prachtgewänder, silberner Brautschmuck, edelsteinverzierte Waschbecken kunstvolle Perlmuttintarsien, kostbare Teppiche und reich verzierte Koran-Handschriften: Der „Zauber des alten Orients“ wird im Schloss Halbturn noch bis zum 5. November beschworen.