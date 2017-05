„ORF B Bezirksrallye“ in Mattersburg

Der Bezirk Mattersburg ist der Mittelpunkt am vierten Tag der „ORF Burgenland Bezirksrallye“. Am Montag macht der ORF am Veranstaltungsplatz Station, um sein vielfältiges, mehrsprachiges Programm zu präsentieren.

Der Bezirk Mattersburg hat eine Größe von 238 Quadratkilometer. Es gibt es 19 Gemeinden, in denen etwa 39.600 Menschen leben. Die Stadt Mattersburg ist mit 7.250 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Burgenlandes.

Mattersburg ist eine Schulstadt. 2.500 Kinder und Jugendliche besuchen hier eine Schule. Mattersburg hat aber auch als Sportstadt österreichweite Bekanntheit erlangt. Hier befindet sich die erste und einzige Fußballakademie des Burgenlandes.

Wirtschaftszentrum der Region

In der Bundesliga ist der SV Mattersburg auf Torjagd und die ASKÖ Kunstturnerinnen und -turner zählen zu den besten in Österreich. Mattersburg ist auch das Wirtschaftszentrum der Region. Hier haben sich etwa 400 Betriebe angesiedelt, die 4.000 Arbeitsplätze schaffen.

Das Programm am Montag

Bereits die Radiofrühsendung „Guten Morgen Burgenland“ steht ganz im Zeichen von Mattersburg. Redakteurin Sabine Lentsch überrascht wieder eine Familie mit einem Frühstückskorb. In den „Bezirkssplittern“ wird der Bezirk Mattersburg sportlich und kulturell beleuchtet.

In „Mahlzeit Burgenland“ ist ab 12.00 Uhr der Trainer des SV Mattersburg, Gerald Baumgartner, zu Gast. Über seinen derzeitigen Job in Mattersburg wird er mit Moderator Georg Prenner live auf dem Mattersburger Veranstaltungsplatz plaudern.

SV Mattersburg

Unterhaltungsprogramm in Mattersburg

Ab 13.00 Uhr gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit Marco Ventre & Band, der Stadtkapelle Mattersburg, dem Popensemble der Zentralmusikschule Mattersburg, den Turnerinnen und Turnern des ASKÖ Kunstturnen Mattersburg, Nina Wittmann & Band und Zumbaboy Marco Schedel. Die Dokumentation „Forfels fantastische Welt" – Die Erlebnisburg Forchtenstein“ aus der Reihe „Erlebnis Österreich“ ist live auf der Video-Wall zu sehen.

„Burgenland heute“ live aus Mattersburg

Elisabeth Pauer und Martin Ganster berichten über das aktuelle Tagesgeschehen in „Burgenland heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2/B live aus Mattersburg. Wetterfrosch Wolfgang Unger macht sich auch in Mattersburg auf die Suche nach einem extravaganten Souvenir.

Diskussion mit dem Publikum

Im Anschluss an „Burgenland heute“ findet eine Publikumsdiskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Burgenland statt. Außerdem wird ein HD-Fernsehgerät mit simpliTV-Modul verlost. Am Donnerstag, dem 4. Mai, dem Ende der Bezirksrallye, winkt einem Gewinner oder einer Gewinnerin ein Elektroauto.

