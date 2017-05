Arbeitslosigkeit sinkt erneut deutlich

Nach dem Rückgang der Arbeitslosigkeit im März gibt es auch im April positive Nachrichten vom burgenländischen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vormonat um rund 8,5 Prozent gegenüber dem April des Vorjahres zurückgegangen.

Zum zweiten Mal infolge gibt es im Burgenland einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit - im März gab es ein Minus von 9,9 Prozent, im April betrug das Minus 8,5 Prozent. Insgesamt waren im Vormonat laut AMS 8.533 Personen ohne Job, das waren um 789 weniger als im April des 2016.

Deutlichster Rückgang bei 15- bis 19-Jährigen

Besonders deutlich ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen. Hier beträgt das Minus 30,1 Prozent. Auch bei den 20- bis 24-Jährigen gibt es einen Rückgang von 14,2 Prozent. Am kleinsten ist das Minus mit 3,5 Prozent bei den über 50-jährigen Arbeitnehmern. Während die Arbeitslosigkeit bei Inländern im April um 10,5 Prozent zurückgegangen ist, stieg sie bei Ausländern um 3,5 Prozent (bzw. um 46 Personen) an.

Darabos: „Konjunkturmotor voll angesprungen“

Das Burgenland verzeichne seit acht Monaten rückläufige Arbeitslosenzahlen. Der Konjunkturmotor sei voll angesprungen. Auch österreichweit gehen Experten von einem Wirtschaftswachstum von 2,0 Prozent für 2017 aus, sagt der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Norbert Darabos (SPÖ).

Darabos weist aber auch darauf hin, dass die Situation am burgenländischen Arbeitsmarkt für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt nach wie vor schwierig sei. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in dieser Altergruppe werde weiterhin verstärkt, so Darabos.

