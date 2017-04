Auftakt für Blumenschmuckwettbewerb

Der Landesblumenschmuckwettbewerb wird mittlerweile zum 30. Mal durchgeführt. Zur Teilnahme aufgerufen sind auch heuer wieder Städte und Gemeinden. Aber auch Privatpersonen können in einer eigenen Kategorie mitmachen.

Ab sofort kann man sich für die Teilnahme anmelden und dabei sollte man nicht lange zögern, denn die ersten 30 bekommen einen 100-Euro-Gutschein einer Gärtnerei. Gemeinden, Städte und Ortsteile werden in zwei Kategorien bewertet, hinzu kommen noch die Kategorien schönster Dorfplatz und Ortskern, sowie nachhaltiges Dorf und nachhaltiger Platz.

Preise im Wert von 18.000 Euro

Der Landesblumenschmuckwettbewerb ist eine Kooperation zwischen dem Verein „Die Gärtner Burgenlands“, der Landesregierung, der Landwirtschaftskammer und dem Burgenland Tourismus und will zur Verschönerung der Ortschaften animieren. Insgesamt werden Preise im Wert von 18.000 Euro vergeben.

Neben den Kommunen können auch Hobbygärtner am Blumenschmuckwettbewerb teilnehmen, ihr gärtnerisches Geschick wird in der Kategorie „Direkt vor der Tür“ bewertet. Anmeldeschluss für alle Teilnehmer ist am 6. Juni.

Der Wettbewerb im Detail:

Kategorie I (Gemeinden und Ortsteile bis 1.500 Einwohner)

(Gemeinden und Ortsteile bis 1.500 Einwohner) Kategorie II (Gemeinde über 1.500 Einwohner inkl. Städte)

(Gemeinde über 1.500 Einwohner inkl. Städte) Schönster Dorfplatz und Ortskern

Nachhaltiges Dorf und Nachhaltiger Platz: Die Auswahl dieser Gemeinden erfolgt wieder unter allen Anmeldungen (nur die Erstplatzierten werden ausgezeichnet).

Die Kategorien I und II bekommen Preisgelder in Form von Gutscheinen für den Einkauf von Pflanzen bzw. Pflanzmaterial verliehen. Jeweils die fünf Bestplatzierten dieser beiden Kategorien werden bei der Siegerehrung mit Gutscheinen ausgezeichnet:

1. Platz: € 1.100,-

2. Platz: € 900,-

3. Platz: € 700,-

4. Platz: € 500,-

5. Platz: € 300,-

Die Anmeldung ist bei allen Verschönerungsvereinen, Gemeindeämtern, bei der Landwirtschaftskammer und in allen Raiffeisenbanken möglich.

