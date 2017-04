„ORF B Bezirksrallye“ in Oberpullendorf

Der Bezirk Oberpullendorf ist der Mittelpunkt am dritten Tag der „ORF Burgenland Bezirksrallye“. Am Sonntag macht der ORF am Hauptplatz in Oberpullendorf Station, um sein vielfältiges, mehrsprachiges Programm zu präsentieren.

Der Bezirk Oberpullendorf bildet die geographische Mitte des Burgenlandes. Im Norden wird der Bezirk vom Ödenburger Gebirge begrenzt, im Süden vom Geschriebenstein. Er umfasst eine Größe von 701 Quadratkilometern. Im Bezirk gibt es 28 Gemeinden und 37.700 Einwohner.

zurück von weiter

13 kroatische Gemeinden im Bezirk

Oberpullendorf ist die einzige Stadt des Bezirks - und wichtiger Jobmotor. Bis vor wenigen Jahren war allerdings Deutschkreutz im Blaufränkischland der einwohnermäßig größte Gemeinde des Bezirks. Das Technologiezentrum Neutal zieht immer mehr Unternehmen an. Touristisches Zugpferd des Bezirks ist die Therme Lutzmannsburg. Im Bezirk gibt es die meisten kroatischen Gemeinden, nämlich 13. Die Bezirkshauptstadt selbst hat eine bedeutende ungarische Minderheit.

Das Programm am Sonntag

Schon die Radiosendung „Guten Morgen Burgenland“ steht ganz im Zeichen von Oberpullendorf. In der Frühsendung wird eine Familie aus Piringsdorf mit einem „Guten Morgen Frühstückskorb“ überrascht. Außerdem wird in den „Bezirkssplittern“ ein genauerer Blick auf den Bezirk und seine Besonderheiten geworfen.

Kurier/Jürg Christandl

Im „Radio Burgenland Vormittag“ ab 9.00 Uhr wird ein Busunternehmen in Oberpullendorf besucht. Redakteurin Sabine Lentsch trifft einen Buschauffeur, der ihr auch seine Lieblingshits in Radio Burgenland verraten wird. Ab 12.00 Uhr heißt es dann „Mahlzeit Burgenland“ mit dem Karikaturisten Michael Pammesberger und Moderatorin Silvia Scherleitner. Pammesberger lässt zumindest zeichnerisch kein Thema aus. Im Mittelburgenland hat er ein altes Bauernhaus renoviert.

Maibaum-Aufstellen

Ab 13.00 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Jazz Gitti, mit dem Chor und der Tamburizza Frankenau, „Kiddy Contest“-Finalistin Driola Haspel, den Rabnitzer Gsaungsbriadan und dem Musikverein Dörfl. Die Stadtfeuerwehr Oberpullendorf wird am Hauptplatz den Maibaum aufstellen.

„Burgenland heute“ live aus Oberpullendorf

In „Burgenland heute“, um 19.00 Uhr, in ORF 2/B melden sich die beiden Moderatoren Elisabeth Pauer und Martin Ganster live aus Oberpullendorf. ORF Burgenland-Wetterfrosch Wolfgang Unger ist wieder einem skurrilen Souvenir aus dem Bezirk auf der Spur.

Publikumsdiskussion nach „Burgenland heute“

Im Anschluss an „Burgenland heute“ findet eine Publikumsdiskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Burgenland statt. Außerdem wird ein HD-Fernsehgerät mit simpliTV-Modul verlost. Am Ende der Bezirksrallye wird ein Elektroauto verlost.

Link: