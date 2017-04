A4: Autofahrer in Wagen eingeklemmt

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Freitag am frühen Abend bei einem Verkehrsunfall auf der A4 schwer verletzt worden. Er war bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Der Mann kam mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, sein Wagen geriet in den Straßengraben und prallte gegen einen Wildzaun. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden. Er sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Samstagmorgen von der Polizei.