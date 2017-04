STRABAG AG investiert in Markt St. Martin

Das Bauunternehmen STRABAG AG hat in Markt St. Martin ein neues Büro. Das bisherige Gebäude war für die heutigen Anforderungen zu klein geworden. Jetzt sind Büro und Betriebsgelände an einem Ort vereint.

Das neue STRABAG-Büro in Markt St. Martin ist auf einer Kellerdecke im Baukastensystem errichtet worden. Das heißt, es kann theoretisch jederzeit auch wieder zerstörungsfrei ab- und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.

Standort durch Neubau aufgewertet

Der Standort St. Martin sei aber durch die Investition in den Neubau aufgewertet worden, sagte der STRABAG-Standortleiter Robert Pratscher. Rund zwei Millionen Euro sind allein in das neue zweigeschoßige STRABAG-Büro investiert worden. Dazu kommen noch etwa 650.000 Euro, die die STRABAG AG in den vergangenen zwei Jahren für die Modernisierung der Betriebsanlagen ausgegeben hat.

ORF

Man habe sich für den Neubau entschieden, weil das alte Büro auf der Hauptstraße nicht mehr am Stand der Technik gewesen sei und es seien zusätzliche Kosten zu erwarten gewesen - zum Beispiel für die neue EDV. Außerdem bringe die Zusammenlegung von Büro und Betriebsanlagen Vorteile für die innerbetriebliche Arbeit, so Pratscher. Damit gebe es gewisse Einsparungen, kürzere Wege und eine bessere Kommunikation. Die STRABAG AG hat am Standort in Markt St. Martin rund 100 Mitarbeiter, insgesamt sind im Baukonzern etwa 730 Burgenländer beschäftigt.