Bieler: Land wird für Kärntner Hypo zahlen

Das Finanzdesaster der Kärntner Hypo Alpe Adria Bank belastet nun auch das Land Burgenland. Konkret muss das Land 7,8 Millionen Euro zahlen - gleichsam ein Beitrag zur Aufbarbeitung des Finanzdebakels.

Das Burgenland hat sich lange dagegen gewährt, muss aber nun aus rechtlichen Gründen - so wie die anderen Bundesländer auch - eine Haftung in diesem Bereich anerkennen. Das hat Finanzlandesrat Helmut Bieler heute im Landtag berichtet.

bgld-landtag.at

Die Haftung, die nun schlagend wird, betrifft die sogenannte Pfandbriefstelle. Sie ist die finanzielle Drehscheibe aller Hypobanken. Über sie werden zum Beispiel Darlehen vermittelt und Pfandbriefe ausgegeben. Die Länder als Eigentümer oder ehemalige Eigentümer der Hypobanken haften für die Pfandbriefstelle.

„Damit HYPO-Problematik für Burgenland beendet“

Im Zuge des Debakels rund um die Kärtner Hypo und deren Abbaugesellschaft HETA kam die Pfandbriefstelle finanziell stark unter Druck. Die Länder mussten Geld flüssig machen. Das Burgenland hat sich dagegen bis jetzt gewehrt. Nun liegen allerdings sieben Rechtsgutachten vor, wonach auch das Burgenland zahlen muss.

Das Land zahlt nun 7,8 Millionen Euro und vermeidet damit einen langwierigen und kostspieligen Rechtsstreit mit geringen Gewinnchancen. „Damit ist die HYPO-Problematik für das Burgenland beendet. Es gibt keinen Rechtsstreit“ freute Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ).

Vorgehensweise für Bieler weiterhin „fragwürdig“

Auch der Verfassungsdienst der Republik habe die Haftung bestätigt, so Bieler. Der Bund, konkret ÖVP-Finanzminister Schelling, hat schon vor drei Jahren einen finanziellen Beitrag der Länder zur Aufarbeitung des Kärntner Finanzskandals eingefordert.

Im März 2015 veranlasste Schelling, dass die HETA ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedient. Genau das brachte die Pfandbriefstelle in Bedrängnis und löste die Haftung der Länder aus, ärgert sich Bieler: „Diese Vorgehensweise ist für mich auch heute noch äußerst fragwürdig, weil damit die Belastungen vom Bund - und die Hypo ist im Eigentum des Bundes - auf die Landeshypos und die Länder übertragen wurde“, meinte Helmut Bieler.

APA/Gert Eggenberger

Unterm Strich bleibt, dass die Bundesländer für das zahlen, was in Kärnten passiert ist. „Diese solidarische Verantwortung untereinander und gegenüber dem Bund hat dazu geführt, dass wir Haftungen übernehmen, die nicht durch die Schuld der Bundesländer getragen wurde - sondern das ist in Kärnten passiert!“ Helmut Bieler.