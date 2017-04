Internetseite für Kleinhöfleiner Huhn

In Kleinhöflein lebt seit einigen Wochen ein Hendl auf einem Baum. Das Hendl ist mittlerweile der Liebling im Dorf - und hat sogar eine eigene Fanseite im Internet.

Jeder kennt das Hendl in Kleinhöflein. In der Nacht sitzt es auf den Ästen einer großen Linde. Tagsüber ist es auf dem Boden und scharrt nach Futter - mehr dazu in Kleinhöflein: Hendl lebt in Baum . Auto- und Radfahrer bremsen, um einen Blick auf das berühmteste Hendl des Dorfes zu werfen. Unter den hohen Linden stolziert es tagsüber herum und wird bewundert.

Mittlerweile wurde ein Strohballen plaziert und sogar eine Futterstelle eingerichtet. Die Anrainer würden ihr auch einen Partner oder eine Partnerin gönnen. Der gefiederte Star aus Kleinhöflein hat mittlerweile seine eigene Fanseite im Internet - vielleicht findet sich da ein zweites Hendl.

Hoffen auf viele Fans

Stefan Kaiser, Jungwinzer aus Kleinhöflein betreut die Hendl Fanseite. „Wir erwarten uns, dass das Hendl noch mehr Fans bekommt. Es soll zumindest jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Kaiser. Man hofft auf viele Likes - denn das Hendl, das von manchen Vitus oder Linde genannt wird, soll eine kleine Attraktion im Ort bleiben.

Man hofft, dass sich das Hendl auch weiterhin auf der Kleinhöfleiner Hauptstraße wohl fühlt, dass es Wind und Wetter trotzt und auf keinen Fall als Grillhendl am Kleinhöfleiner Winzerkirtag endet.