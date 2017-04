Jobs bei Magna auch für Burgenländer attraktiv

Der Autokonzern Magna hat Großaufträge an Land gezogen und schafft in Graz 3.000 neue Arbeitsplätze. Davon sollen auch arbeitslose Burgenländer profitieren. 30 Arbeitsuchende aus dem Bezirk Jennersdorf konnten bereits vermittelt werden.

Magna braucht in der Niederlassung in Graz in den kommenden Jahren 3.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Gesucht werden diese Mitarbeiter auch in den benachbarten Bundesländern. Rund die Hälfte der Jobs ist für Menschen reserviert, die derzeit arbeitslos sind.

Die Vermittlung und Ausbildung laufen über das AMS Steiermark. Man kooperiert dabei auch mit dem AMS Burgenland: „Wir möchten zumindest die Hälfte der 3.000 Arbeitsplätze so besetzen, dass arbeitslosen Menschen die Möglichkeit geboten wird, zuerst mit einer Fachausbildung, und dann mit einer Einstellungszusage unmittelbar aus der Arbeitslosigkeit heraus im Unternehmen anzudocken“, sagte der Leiter des AMS Steiermark Karl-Heinz Snobe.

APA/Harald Schneider Die neuen Jobs bei Magna sind an zwei Großaufträge gebunden. Diese Aufträge werden bis 2024 dauern. Die Arbeitsmarktexperten gehen davon aus, dass die damit verbundenen Arbeitsplätze darüber hinaus abgesichert sind.

Burgenländer als mobile Arbeitnehmer

Laut Harald Braun, dem Geschäftsstelleneiter des AMS Jennersdorf, waren rund 70 Arbeitslose aus dem Bezirk Jennersdorf bei einer Magna-Jobbörse in Hartberg. „Die Bewohner des Bezirkes Jennersdorf sind es gewohnt zu pendeln. Für das Arbeitsmarktservice Jennersdorf ist es insofern relativ einfach, Personen überregional zu vermitteln“, so Braun.

Diese hohe Mobilität der burgenländischen Arbeitnehmer bestätigt auch Helene Sengstbratl, die Leiterin des AMS Burgenland. 60 Prozent aller Vermittlungsvorschläge kommen aus anderen Bundesländern. „Kein anderes Bundesland hat derart hohe überregionale Vermittlungszahlen wie das Arbeitsmarktservice Burgenland“, so AMS Burgenland-Chefin Sengstbratl.

