Segler am Neusiedler See aus Seenot gerettet

Ein Katamaran ist am Montagnachmittag bei heftigem Wind am Neusiedler See manövrierunfähig geworden und in Seenot geraten. Ein 51-Jähriger Segler an Bord des Katamaran musste gerettet werden.

Der Wiener machte alleine mit seinem Segelboot einen Segelausflug am Neusiedler See. Gegen 18:00 Uhr meldete der Segler, dass an seinem doppelrümpfigen Boot der Mast gebrochen und dadurch sein Boot manövrierunfähig geworden ist.

LPD Burgenland

Die Polizeibootstreife „Podersdorf Boot 1“ fand den leichtverletzten Segler etwa einen Kilometer westlich von Podersdorf am See. Nach Versorgung der Schnittverletzung an der rechten Hand wurden der Segler und sein Katamaran sicher ans Ufer gebracht.