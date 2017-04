Frauenkirchen: Neues Notarzteinsatzfahrzeug

Die Rot Kreuz-Stelle in Frauenkirchen verfügt jetzt über ein neues Notarzteinsatzfahrzeug. Das Auto mit medizinischer Ausstattung hat 100.000 Euro gekostet. Es ist am Wochenende feierlich gesegnet und übergeben worden.

Das Rote Kreuz Neusiedl am See verfügt über ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zehn Rettungsfahrzeuge. Weiters stehen mit den beiden Notarzthubschraubern Christophorus 3 und 9 aus Wien und Niederösterreich sowie dem NEF Hainburg bei Bedarf drei weitere Notarztmittel im Bezirk zur Verfügung.

„Dieses Auto wird höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht“, sagte Markus Pumm, stellvertretender Rettungsdienstleiter für das Burgenland und Dienstführender im Bezirk Neusiedl am See. Das Fahrzeug mit der Einrichtung inklusive medizinischer Gerätschaften hat einen Gesamtwert von 100.000 Euro.

Rotes Kreuz Burgenland

1.300 Notarzteinsätze im Bezirk Neusiedl am See

Das Rote Kreuz deckt im gesamten Burgenland flächendeckend den Notarzt-Rettungsdienst ab. Im Bezirk Neusiedl am See wird ein sogenanntes „NEF-System“ im Notarztdienst verwendet. Es gibt keinen großen Notarztwagen, in dem ein Patient auch behandelt werden kann, sondern ein „Notarzteinsatzfahrzeug“ (NEF). Mit diesem werden ein Notarzt und ein Notfallsanitäter zum Einsatzort geschickt.

Im Bezirk Neusiedl am See gab es im Jahr 2016 knapp 1.300 Notarzteinsätze. Damit weist der nördlichste Bezirk die zweitmeisten Notarzteinsätze im Burgenland auf. Die durchschnittliche Dauer eines Notarzteinsatzes betrug im Vorjahr 68 Minuten.