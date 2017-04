Seefestspiele: Vogelhändler zum Jubiläum

„Schenkt man sich Rosen in Tirol“ - dieses bekannte Lied wird diesen Sommer auf der Seebühne Mörbisch erklingen. Das Lied stammt aus der Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller. Zum 60. Jahr Jubiläum soll es ein Fest für Ohren und Augen werden.

1957 - also vor 60 Jahren - hat Herbert Alsen die Seefestspiele Mörbisch gegründet. Erste Einblicke gab es am Montag bei der Präsentation im Theatermuseum in Wien. Das Tirol von Carl Zeller ist diesen Sommer nicht von beeindruckenden Berggipfeln umgeben, sondern liegt am Neusiedler See. „Jeder kennt die Melodien und es passt auch in die Region. Es ist volks-, natur- und erdverbunden. Es spielt draußen - wir können die ganze Bühne für einen Park nutzen. Es ist erst zum dritten Mal in 60 Jahren jetzt in Mörbisch“, so Intendantin Dagmar Schellenberger.

Der Mörbischer Vogelhändler soll unterhalten. Regisseur Axel Köhler will Neues auf die Seebühne bringen, ohne das Publikum aber zu verschrecken. „Ich hoffe, dass ich mit meiner Sicht und meinem Humor und all dem, was ich vorhabe, die Menschen erreiche und glücklich mache“, so Köhler.

„Rosen in Tirol“ - Ausschnitt von der Präsentation der Seefestspiele Mörbisch

Tanzeinlagen mit Überraschungen

Eine überdimensionale Kuckucksuhr dominiert das turbulente Geschehen rund um Vogelhändler Adam und seine Christel von der Post. „Die Christel ist meine Lieblingsrolle. Ich habe die immer geliebt, weil sie so einen Witz und Pepp in ihrer Figur hat“, freute sich „Christel“-Darstellerin Sieglinde Feldhofer.

Der Vogelhändler ist eine Operette, die auch ohne Ballett funktioniert - doch was wäre Mörbisch ohne Ballett. Daher werden 48 Tänzerinnen und Tänzer für effektvolle, schwungvolle Tanzeinlagen mit Überraschungseffekt sorgen. Zum 60-Jahr-Jubiläum der Seefestspiele soll das Publikum schließlich ein rauschendes Operettenfest erleben.

Premiere am 7. Juli

„Es ist eine Bühne, wie es sie sonst nirgendwo gibt. Bei uns wird Operette auch so gespielt, wie es das Publikum liebt und das werden wir auch in Zukunft machen“, sagte Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ). „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller - die Premiere der Operette auf der Seebühne Mörbisch ist am 7. Juli.