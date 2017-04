Kutschpferde gingen durch: Frau verletzt

Eine 40-jährige Frau aus Neudorf bei Landsee (Bezirk Oberpullendorf) ist am Samstagnachmittag im benachbarten Kaisersdorf bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche verletzt worden. Die Pferde waren plötzlich durchgegangen.

Neben dem eingespannten Pferd führte die Frau noch zwei weitere Pferde mit sich. Ohne ersichtlichen Grund seien diese mit der Kutsche durchgegangen, so die Polizei. Die Burgenländerin sprang von dem nicht mehr lenkbaren Einspänner. Dabei blieb sie mit dem Fuß an einem Seil hängen und wurde 50 Meter mitgeschleift. Erst danach konnten die Pferde eingefangen werden. Die 40-Jährige wurde mit Verletzungen am Fuß und an der Schulter ins Krankenhaus gebracht.