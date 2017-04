Margot Pölz ist Miss Burgenland 2017

Die Miss Burgenland 2017 kommt aus Lackendorf: Die 22-jährige Margot Pölz ist am Samstagabend in Parndorf von einer prominenten Expertenjury zur schönsten Burgenländerin gekürt worden.

Zehn Finalistinnen, die sich beim Casting am 1.4.2017 qualifizierten, zeigten sich am Samstagabend den rund 200 Gästen auf der großen Bühne. Sie mussten Jury und Publikum in Abendrobe und Bademode überzeugen.

MAG Burgenland/Philipp Hutter

Margot Pölz setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen durch. Den Vize-Miss-Burgenland-Titel sicherte sich die 23-jährige Daniela Krug aus Bernstein, Platz drei ging an die 23-jährige Maijana Milanovich aus Oberpullendorf.

MAG Burgenland/Philipp Hutter

Von Beruf ist Margot Pölz Bäuerin, zu ihren Hobbys zählen Traktorfahren und Wandern. Die frisch gewählte Miss Burgenland nimmt gemeinsam mit Vize-Miss Daniela Krug an der Wahl zur Miss Austria am 6. Juli im Casino Baden teil.