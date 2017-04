Starke Mädchen holen elf Medaillen

Die burgenländischen Ringerinnen haben bei den österreichischen Titelkämpfen für Frauen, Juniorinnen und Mädchen am Samstag in Mörbisch richtig abgeräumt: Sie holten insgesamt elf Medaillen.

Drei Goldmedaillen und mit den insgesamt elf Medaillen Platz zwei in der Mannschaftswertung ist die stolze Bilanz der burgenländischen Mädchen und Juniorinnen. Zehn der elf Stockerlplätze der Burgenländerinnen gingen dabei an den Veranstalter, den URC Seefestspiele Mörbisch.

Magdalena Hiebner stand in zwei Altersklassen am Podest. In der Mädchen-Klasse bis 52 Kilogramm holte sie sich Gold und bei den Juniorinnen Bronze. Es sei die wichtigste Meisterschaft im ganzen Jahr und daher seien die Medaillen ziemlich bedeutend für die, so Hiebner.

Gold für Sarah Halwax und Celina Lang

In der Mädchen-Klasse bis 44 Kilogramm gewann Sarah Halwax die Gold-Medaille und Celina Lang vom URC Mörbisch sorgte für das dritte Gold.

Die einzige burgenländische Medaille, die nicht an Mörbisch ging, holte Lisa Janisch für den URC Leithaprodersdorf. Sie musste sich in der Mädchenklasse bis 40 Kilogramm nur Sina Salzgeber vom KSV Götzis geschlagen geben.