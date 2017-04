Wiesberger gewinnt fünften großen Titel

Der Oberwarter Golfprofi Bernd Wiesberger hat seinen fünften großen Titel geschafft: Er gewann am Sonntag das Golf-Turnier der Europa Tour in Shenzen in China. Er setzte sich im Stechen gegen den Engländer Tommy Fleetwood durch.

Vor dem Entscheidungstag hatte Wiesberger noch klar geführt - mehr dazu in Wiesberger: Fünfter Titel in greifbarer Nähe. Doch der 31-jährige Oberwarter verspielte diesen Vorsprung noch und musste ins Stechen. Doch in der entscheidenden Phase behielt Wiesberger die Nerven und packte sein bestes Golf aus.

Wiesberger „einfach nur dankbar“

Der Oberwarter wählte im Stechen auf Loch Nummer 18 den riskanten Weg über das Wasser. Sein zweiter Schlag landete aus schwieriger Position perfekt auf dem Grün. Während sich Fleetwood mit der Sicherheitsvariante dem Par annäherte, verzeichnete Wiesberger mit einem sicheren Putt einen Schlaggewinn. „Ich bin einfach nur dankbar, dass ich diesen einen Schlag gemacht habe, als ich ihn machen musste“, sagte Wiesberger, der erstmals in seiner Karriere ein Stechen auf der European Tour für sich entschied.

Congratulations @BWiesberger.



Winner of the #ShenzhenIntl, beating Fleetwood on the 1st play-off hole. 🏆 pic.twitter.com/MOya0STa4o — The European Tour (@EuropeanTour) 23. April 2017

„Bin ruhig geblieben“

„Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen erleichtert“, sagte Wiesberger: „Ich habe einen Lauf mit vielen guten Turnieren gehabt in den vergangenen Monaten. Jetzt ist es wirklich schön, wieder eine Trophäe zu haben.“ Zum Stechen meinte der Oberwarter: „Es hätte mich erwischen können, aber ich bin ruhig geblieben und habe gut gespielt.“

Sprung nach vorne in der Weltrangliste

Für Wiesberger ist es sein vierter Titel in einem European-Tour-Turnier, sein erster seit Anfang Juli 2015 bei den Open de France. Dazu gewann der Oberwarter auch einmal auf der Asien-Tour. Für den Sieg in Shenzhen streift Wiesberger 437.017 Euro brutto ein, den zweitgrößten Preisgeld-Scheck seiner Karriere. In der Weltrangliste wird er sich von derzeit Platz 43 deutlich verbessern.

Link: