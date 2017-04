Wiesberger: Fünfter Titel in greifbarer Nähe

Bernd Wiesberger hat seine Führung im Golf-Turnier der Europa-Tour in China am Samstag behauptet. Der 31-Jährige hat mit einem Vorsprung von drei Schlägen vor der Schlussrunde seinen fünften großen Titel vor Augen.

Wiesberger spielt erstmals in dem mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Bewerb in Shenzhen. Nach Runden mit 67 und 65 Schlägen benötigte der Burgenländer am Samstag 69 (3 unter Par nach fünf Birdies und zwei Bogeys) und führte mit dem Gesamtscore von 201 deutlich. Auch dank eines starken Finish mit zwei Birdies auf den letzten vier Löchern. „Ich habe nicht gut begonnen und einige Chancen ausgelassen. Aber nach dem gelungenen Putt am siebenten Loch habe ich mich besser gefühlt“, meinte Wiesberger auf der European-Tour-Website. „Ich bin glücklich, wie ich mich gesteigert habe, drei unter Par ist ein gutes Score.“

APA/EXPA/Johann Groder

Bei Sieg Verbesserung in der Weltrangliste

Sein vierter Sieg auf der Europa-Tour und der erste seit den Open de France im Juli 2015 würde Wiesberger 437.017 Euro brutto einbringen und eine Verbesserung vom 43. Platz der Weltrangliste bedeuten. Sein schärfster Verfolger ist der Südafrikaner Dylan Frittelli (204 Schläge) nach einer neuerlichen 68er-Runde.

Wiesberger erwartet starke Konkurrenz

Wiesbergers bisher letzter Erfolg liegt rund 22 Monate zurück, doch der Oberwarter ist auf der Tour ein Muster an Beständigkeit. In seinen jüngsten 14 Turnieren seit September 2016 schaffte er stets den Cut und spielte dabei sechs Top-5-Ergebnisse ein. Auf der Schlussrunde erwartet der Oberwarter Golfprofi starke Konkurrenz. „Die Gegner sind mir heute schon früh nahegekommen und das erwarte ich auch für Sonntag. Aber ich werde mich auf mein Spiel konzentrieren und es genießen“, erklärte Wiesberger.