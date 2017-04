Industrie sucht wieder Personal

Burgenlands Industrie ist laut aktueller Konjunkturumfrage im Aufwind. Die Industrieunternehmen bewerten Auslandsaufträge, Verkaufspreise und die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten positiv und suchen verstärkt Personal.

Der leichte konjunkturelle Aufschwung in der burgenländischen Industrie festigt sich. Es scheine, als ob eine relativ lange Stagnationsphase überwunden sei, so die Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Burgenland Ingrid Puschautz-Meidl. Die ausgewerteten Indikatoren fielen in fast allen Bereichen günstiger aus als in den vorigen Quartalen.

Unternehmen profitieren von Hoch in Deutschland

Die Ursachen dafür sind vielschichtig: Die internationale Konjunktur nahm wieder mehr an Fahrt auf und von dieser Dynamik profitieren vor allem die Exporteure. Mehr als 70 Prozent der Exporte der burgenländischen Industrie gehen in die EU und davon der größte Teil nach Deutschland. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist weiterhin sehr gut, was auch für burgenländische Unternehmen positive Effekte mit sich bringen sollte.

Technische Mitarbeiter gesucht

Laut der Konjunkturumfrage sucht die burgenländische Industrie auch wieder verstärkt nach Mitarbeitern und zwar vor allem nach technischem Personal. Acht von zehn Industrieunternehmen haben aber vor allem im Bereich Technik und Produktion Rekrutierungsprobleme. Der Rat der Industriellenvereinigung an junge Menschen lautet daher, technische Berufe zu erlernen.

