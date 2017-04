Neues Leben im Nationalpark

Vögel beobachten liegt im Trend. Im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel findet derzeit die „BirdExperience 2017“ statt. Momentan kann man viele Küken beobachten, die aber wegen des derzeitigen Wetters einen bisweilen schwierigen Start ins Leben haben.

Kälte sei für die Tiere eigentlich kein Problem, sagt Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner. „Für die Tiere ist es wichtig, dass sie genug Nahrung haben. Viel schlimmer wäre es jetzt, wenn wir eine ganz lange Regenperiode hätten, das würde für viele Vögel das Aus der Brut bedeuten“, so Ehrenfeldner.

Schwimmunterricht mit Hindernissen

Die Jungtiere seien gut gepolstert - wie in eine Daunendecke eingewickelt - das habe die Natur so eingerichtet, so der Nationalparkdirektor.

Faszinierende Vogelwelt

Bei der „BirdExperience“ können Naturliebhaber viele brütenden Vögel beobachten. Das Frühjahr sei zur Vogelbeobachtung die beste Zeit, weil auch die Vegetation noch niedrig sei, sagt Alois Lang, Leiter des Besucherzentrums im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel.

Entzückender Nachwuchs im Nationalpark

Der Einstieg in die „gefiederte Welt“ ist einfach: Alles was man braucht, ist ein Fernglas. Bei den geführten Exkursionen im Nationalpark ist für jeden etwas dabei - sowohl für Einsteiger als auch für Experten, und es gibt auch ein spezielles Kinderprogramm.

