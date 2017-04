Sattelschlepper verliert 500 Kisten Bier

In der Nacht auf Freitag musste die B62 im Ortsgebiet von Horitschon kurzzeitig wegen eines Sattelschleppers gesperrt werden, der 500 Kisten Bier verloren hatte.

Eine Linkskurve wurde dem Lkw-Fahrer im Ortsgebiet von Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) in der Nacht auf Freitag zum Verhängnis. Der 63-jährige Lenker aus Ungarn war mit seinem LKW in Richtung Deutschkreutz unterwegs, als sich plötzlich das Ladegut am Anhänger löste.

Landespolizeidirektion Burgenland

Bierkisten auf einer Länge von 100 Metern verstreut

Das Schwerfahrzeug war mit insgesamt 30 Paletten Bierkisten beladen. Etwa 500 Kisten Bier fielen vom Anhänger des Sattelschleppers und blieben, auf einer Länge von rund 100 Metern, auf der Fahrbahn und den umliegenden Grünflächen verstreut liegen.

Landespolizeidirektion Burgenland

Die Freiwillige Feuerwehr Horitschon übernahm die Aufräumarbeiten. Die Straße musste dafür mehr als eine Stunde lang gesperrt werden. Weshalb der Lastwagen die Ladung in der Kurve verloren hat steht noch nicht fest. Eine Überprüfung soll nun die Ursache klären. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.