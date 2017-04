Herausforderung für die Räumdienste

Ein später Wintereinbruch wie dieser ist für die Räumdienste und Einsatzkräfte jedes Mal eine Herausforderung. Zum Teil wurden die Räumgeräte und Schneeschaufeln bereits eingewintert. Die Fahrzeuge konnte aber noch rechtzeitig umgebaut werden.

In Eisenstadt etwa wurde die Räummannschaft der Stadtgemeinde aufgrund der Wetterwarnung rechtzeitig alarmiert und vorbereitet. Man habe gleich reagiert und schon am Vormittag begonnen sämtliche Geräte die bereits für den Sommerdienst umgebaut waren, wieder für den Winterdienst zu rüsten, sagte Josef Kornfeld vom Bauhof der Stadtgemeinde Eisenstadt. Gegen 18.00 Uhr konnten am Mittwochabend dann 50 Mitarbeiter mit sieben Räumtraktoren ausrücken, um die Straßen freizuhalten.

ORF/Margot Drobits

Fahrzeuge wieder für Winterbetrieb umgebaut

Alleine in Eisenstadt müssen bei Schneefall rund 60 Kilometer an Hautp- und Nebenfahrbahnen geräumt werden, die nicht immer leicht zugänglich sind. Die Stadtgemeinde setzt daher auf größere und kleinere Fahrzeuge. Man habe sieben Großgeräte zur Verfügung die das ganze Jahr über entweder mit großen Schlegelmähwerken oder Gießanlagen ausgebaut seien, so Kornfeind. Vor Ostern habe man begonnen die Fahrzeuge für den Sommerbetrieb umzubauen, denn die Sommerblumen und die Bäume müsse man jetzt gießen. Man habe gehofft, dass nichts mehr komme, sagte Kornfeind. Nun mache man sich Sorgen, ob die bereits gesetzten Blumen den Kälteeinbruch überstehen werden.

zurück von weiter

Volle Rufbereitschaft hergestellt

Auch auf den Landesstraßen waren alle Räumfahrzeuge im Einsatz und bemüht, die Straßen auch für Sommerreifen sicher befahrbar zu machen, so Rüdiger Knaak von der Landesstraßenverwaltung. Es habe natürlich einige Mitarbeiter getroffen, die bereits im Urlaub gewesen seien. Auch sei die ganze Mannschaft mittlerweile nicht mehr rund um die Uhr in Rufbereitschaft gewesen. Man konnte aber eine ausreichende Mannschaftsstärke und Rufbereitschaft bereits im Vorfeld sicherstellen, so Knaak. Ab Freitag können die Autofahrer und Räumdienste voraussichtlich wieder langsam aufatmen. Mit dem Winter dürfte es wohl für heuer vorbei sein.

Links: