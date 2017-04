„Carmen“ auf Schloss Tabor

Seit 15 Jahren wird auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach Freiluft-Oper gespielt. Heuer steht beim „jOPERA“-Festival die berühmteste Oper von Georges Bizet auf dem Programm: „Carmen“.

Bei der diesjährigen Produktion wird Intendant Dietmar Kerschbaum Regie führen. er kündigte an, mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Er wolle zeigen, warum Carmen zu jener Frau wurde, die sie ist. Nicht sie habe den Weg der Lebefrau gewählt, sondern die Gesellschaft habe sie zu dieser gemacht.

ORF

Rund 250 Mitwirkende arbeiten an Festspieltagen am Gelingen der Freiluft-Oper. Allen voran die Solistinnen und Solisten auf der Bühne. Die Titelfigur „Carmen“ wird von Christina-Maria Damian verkörpert, die Ensemblemitglied an der Hamburger Staatsoper ist. Auch „jOPERA“-Erprobte singen wieder mit, wie Derrick Ballard, Elisabeth Pratscher und Renate Pitscheider.

ORF

Kostüme im Stil der 1960er

Die musikalische Leitung übernimmt Yoel Gamzou. Für das Bühnenbild ist erstmals der Bildhauer Ludwig Haas aus St. Martin an der Raab verantwortlich. Er plant im Innenhof des Schlosses imposante Videoprojektionen. Die Kostüme, kreiert vom Oberösterreicher Christoph Birkner, werden sich am Dresscode der 1960er-Jahre orientieren. Premiere von „Carmen“ auf Schloss Tabor ist am 3. August.

ORF

Das Festival „jOPERA“ entwickelt sich stetig weiter. Seit 2003 verzeichnen die Produktionen mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher. Mit dem „jOPERA“ habe sich ein mittlerweile äußerst gefragter Kulturanbieter etablieren können, der alljährlich durch seine erstklassigen musikalischen Bühnendarbietungen und seine vielfältigen Programme bestichte, sagte Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ).

Auch Peter Kraus zu Gast

Auf Schloss Tabor wird aber nicht nur Oper gespielt. Ein weiterer Höhepunkt diese Saison ist das Konzert von Peter Kraus „Das Beste aus 60 Jahren“ am 4. August. Für Film-Fans wartet am 10. August ein Schmankerl. Gezeigt wird die US-amerikanische Stummfilm-Komödie „Ausgerechnet Wolkenkratzer!“ aus dem Jahr 1923. Für die Live-Musik sorgt dabei das Aljoscha Zimmermann Ensemble.

Für Kinder wird es im Juli und September ein besonders Angebot geben. Von 8. bis 13. Juli findet das Kreativ-Camp für Kinder und Jugendliche auf Schloss Tabor statt. Dabei können sie sich als Bühnenbildmodellbauer, Sänger oder Schauspieler versuchen. Im September wird im Kulturzentrum Jennersdorf „Die Fledermaus für Kinder“ nach Johann Strauß als Musiktheater aufgeführt.