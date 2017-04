Schnedl-Entlassung: Darabos nimmt Stellung

Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) hat am Mittwoch zur Entlassung von KRAGES-Geschäftsführer Rene Schnedl Stellung genommen. Dabei wurden die Gründe zwar präzisiert, all zu sehr ins Detail ging Darabos aber nicht.

Die Entlassung von Schnedl sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Bisher zeigte sich das Land zu den Gründen für die Entlassung zurückhaltend - um keinen Nachteil in einem möglichen Arbeitsrechtverfahren zu haben, wie es bisher hieß. Darabos nahm nun bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem Prüferteam, dass Schnedls Entlassung empfohlen hat, Stellung.

Ausschlaggebend für die Entlassung Schnedls seien die Ereignisse rund um die Sonderprüfung der KRAGES und deren bisherige Ergebnisse gewesen, sagte Darabos am Mittwoch. Das Prüferteam habe dem Land empfohlen, Schnedl zu entlassen. Konkret gebe es vier Vorwürfe gegen Schnedl, so Darabos.

Die vier Vorwürfe gegen Schnedl im Detail

Schnedl habe sich selbst mehrfach Gelder ausbezahlt. Es habe sich dabei um Auszahlungen gehandelt, die weder durch seinen Dienstvertrag noch durch sonstige Vereinbarungen mit dem Eigentümer gedeckt waren, so Darabos.

Weiters seien die Anwesenheiten Schnedls, seine Urlaubsaufstellungen und Krankenstandszeiten „auffällig“ gewesen. Die Zeitaufzeichnungen der Geschäftsführung seien mangelhaft bis nicht vorhanden.

Im Zuge der Prüfung habe man außerdem die Existenz von Verträgen festgestellt, die nicht erklärbar seien und zum Nachteil der KRAGES abgeschlossen wurden. So etwa der Dienstvertrag mit dem ebenfalls entlassenen ehemaligen Leiter der KRAGES-Rechtsabteilung Yalcin Duran. Kein Vorgänger Durans in dieser Position habe über einen derartigen Dienstvertrag mit Dienstauto, dieser Bezugshöhe sowie einem Kündigungsverzicht seitens des Unternehmens verfügt.

Viertens habe Schnedl bei der Sonderprüfung die Einschau durch die Prüfer zu vereiteln versucht. Er habe die Prüfung nachweislich behindern wollen, indem er Mitarbeitern verboten habe, Unterlagen vorzulegen. Dem Land, dem 100-Prozent-Eigentümer der KRAGES, obliege jedoch ein uneingeschränktes Einsichtsrecht, so Darabos.

„KH Oberwart war nicht Entlassungsgrund“

Der Neubau des Krankenhauses Oberwart sei ebensowenig ein Entlassungsgrund gewesen wie die Differenzen über die Zukunft des Krankenhauses Eisenstadt, sagt Darabos. Er bekräftigt seine Garantie, dass das neue Krankenhaus Oberwart 2021 eröffnet werden soll.

„Das gilt, was ich gesagt habe: Es sind 158,5 Millionen Euro in einem Regierungsbeschluss des Jahres 2014 festgeschrieben - plus Baukostenindex, plus Bauherrenkosten, plus Übersiedlungskosten“, so Darabos. Eine strafrechtliche Anzeige gegen Schnedl gebe es nicht, heißt es heute von Darabos und dem Prüfer-Team.

