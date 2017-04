St. Andrä: Volksabstimmung am 11. Juni

Die Volksabstimmung zum geplanten Bau eines griechisch-orthodoxen Klosters in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) findet am 11. Juni statt. Das berichtet die Tageszeitung „Kurier“.

Der Gemeinderat habe Ende voriger Woche den Termin beschlossen. Die Klostergegner kündigten an, den Termin zu akzeptieren. Das Tauziehen um den geplanten Bau des Klosters dauert schon länger an.

Unendliche Geschichte

Die für die Volksabstimmung notwendigen Unterschriften waren von den Klostergegnern gesammelt worden. Diese stehen dem Standort kritisch gegenüber. Die Diözese Eisenstadt, die das Grundstück zur Verfügung stellt, hatte zuletzt angedeutet, der Bau könnte auch in einer anderen Gemeinde errichtet werden.

