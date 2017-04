Halbritter ÖVP-Kandidat in Neusiedl

In der Bezirkshauptstadt Neusiedl am See hat die ÖVP den neuen Bürgermeisterkandidaten fixiert. Es ist der 52-jährige Stadtrat und Ziviltechniker Thomas Halbritter.

Halbritter wird bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 1. Oktober statt des derzeit noch amtierenden Bürgermeisters Kurt Lentsch (ÖVP) antreten. Halbritter wurde im ÖVP Parteivorstand einstimmig nominiert. Lentsch hatte angekündigt, sich in Zukunft mehr seiner Kanzlei widmen zu wollen und bei den kommenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl nicht mehr zu kandidieren.

„Zusammenhalt statt Streit“

ÖVP-Stadtparteiobmann Stefan Kast, der ebenfalls als möglicher Bürgermeisterkandidat im Gespräch war, stellte sich „voll und ganz“ hinter Halbritter. Keiner stehe mehr für einen Neustart als Halbritter, so Kast. Halbritter kündigte an, in den kommenden Monaten möglichst viele Gespräche mit den Neusiedler Bürgerinnen und Bürgern führen zu wollen. „Wenn es um die Politik in Neusiedl geht, kann ich den Missmut vieler Neusiedler verstehen. Wir brauchen Zusammenhalt statt Streit und Hinhören statt Drüberfahren“, so Halbritter.

