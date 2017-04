Spezialsäge sorgt für Aufschwung

Rund 20 Säge- und Hobelwerke gibt es im Burgenland noch. Sie können im wirtschaftlichen Wettbewerb nur überleben, wenn sie sich spezialisieren. Familie Festl in Burgauberg hat zum Beispiel in eine Spezialsäge investiert.

Das Sägewerk Ferstl in Burgauberg (Bezirk Güssing) hat sich zu einem internationalen Umschlagplatz für Nadelholz entwickelt. Dies wurde unter anderem durch die Anschaffung einer zusätzlichen Blockbandsäge möglich. Damit können nun auch Baumstämme mit einem Durchmesser von bis zu 1,20 Meter zu Brettern und anderen Kanthölzern verarbeitet werden.

1,2 Millionen Euro wurden in die High-Tech-Maschine für Nadelhölzer investiert. Laut Firmenchef Jürgen Ferstl waren zwei Überlegungen ausschlaggebend: „Die erste Überlegung war der Rohstoff: Zum Zeitpunkt der Investition gab es kein Sägewerk hier in der Region, das sich auf die Verarbeitung von Starkholz spezialisiert hatte. Es gibt hier natürlich einen gewissen Bedarf der Abnahme. Die zweite Überlegung war der Absatz: Damit wir nicht nur von der lokalen Baukonjunktur abhängig sind, vom normalen Konstruktionsholz, haben wir uns auch auf internationale Sortimente verlagert.“

Hälfte des Starkholzes wird exportiert

Mit der neuen Säge strebt der Firmenchef mittelfristig eine Jahreseinschnittmenge von 15.000 Festmetern Holz an: „Wir versuchen das Starkholz mit unserer neuen Blockbandsäge so aufzuschneiden, dass wir das Beste aus jedem Stamm rausholen.“ Produziert werden hochwertige Produkte wie Tischlerware, aber auch geringere Konstruktionsholzsortimente, die dann den Absatz in weiteren Exportmärkten wie zum Beispiel in Nordafrika oder im nahen Osten finden. Die Hälfte des in Burgauberg verarbeiteten Starkholzes wird exportiert. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 13 Mitarbeiter. Damit wurde die Zahl der Mitarbeiter nahezu verdoppelt, so Ferstl: „Mit dem weiteren Kapazitätsausbau ist auch hier noch nicht das Ende erreicht. Wir haben auch wieder eine Lehrlingsstelle ausgeschrieben und nehmen auch noch Mitarbeiter auf.“

Burgenlandweit sind in der Sägeindustrie derzeit rund 100 Personen beschäftigt.