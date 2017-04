Jetzt pflanzen - im Herbst ernten

Der Frühling ist eine beliebte Jahreszeit um Bäume zu pflanzen. Viele Gartenbesitzer wollen nicht lange auf die erste Ernte warten. Einige Baumschulen bieten daher Bäume an, die schon im Herbst Früchte tragen könnten.

In den Baumschulen herrscht schon Hochbetrieb: Viele Gartenbesitzer halten nach Obstbäumen Ausschau. Immer mehr Kunden haben Bäume im Visier, die bereits drei bis vier Meter hoch sind und im Herbst schon erste Früchte tragen.

Breite Zielgruppe für ältere Bäume

Einerseits fragen Pensionisten nach solchen Bäumen, da sie nicht so lange auf Früchte warten wollen, so Markus Schiller, Baumschulbetreiber in Wolfau. Andererseits suchen aber auch Familien mit Kindern, die gleich einen Schattenspender für Kinder und Sandkiste im Garten haben wollen, nach schon größeren Bäumen, erzählt der Baumschulbetreiber.

Bäume werden drei Mal umgepflanzt

Die Baumschulen haben den Trend zu größeren Bäumen bereits vor Jahren erkannt und entsprechend große Bäume herangezogen. Während kleine Bäume die Baumschule in der Regel bereits nach drei Jahren verlassen, dauert es bei diesen Exemplaren mindestens zehn Jahre.

Das bedeutet für die Baumschulen auch eine logistische Herausforderung, erklärt Markus Schiller: „Im Wesentlichen sind es zwei Dinge: Einerseits die Kronenerziehung: Der Baum muss geschnitten werden, damit er eine schöne Krone aufbaut. Andererseits ist es wichtig, und das ist das Wesentlichere, dass der Baum durchschnittlich alle drei Jahre verpflanzt wird.“ Das wird „Verschulen“ genannt.

Durch das „Verschulen“ ist es möglich, dass der Wurzelbereich sehr kompakt beim Stamm bleibt und so kann man ihn auch nach zehn Jahren noch ausgraben. Einen Baum, der zehn Jahre an einem Platz steht kann man nicht mehr bewegen, so Schiller. Diese Solitärbäume haben, wenn sie verpflanzt werden bereits einen Stammumfang zwischen 16 und 18 Zentimeter.

Wichtig: Reichlich Wasser und fester Stand

Die Bäume müssen nach dem Setzen im ersten Jahr fleißig gegossen werden. Ebenso sehr wichtig ist es, dass der Stamm gut gesichert wird. Pflöcke sorgen dafür, dass der Baum stabil steht. Diese müssen circa zwei Jahre beim Baum stehen bleiben. „Dabei geht es nicht nur um das Umschmeißen. Wenn sich der Baum im Wind immer bewegt, werden feine Wurzeln abgerissen. Das soll damit verhindert werden“, erklärt der Baumschulbetreiber.

Schutz vor Frost für Obstbäume auch zu Hause

Der angekündigte Frost lässt derzeit Wein- aber auch Obstbauern zittern. Er wäre verheerend für die in voller Blüte stehenden Obstbäume - mehr dazu in Angekündigter Frost lässt Obstbauern zittern. Auch die Weinbauern im Burgenland bereiten sich auf die tiefen Temperaturen vor - mehr dazu in Weinbauern rüsten sich gegen Frost.

Wer nun auch zu Hause im Garten seine Obstbäume oder Erdbeeren, die gerade blühen, schützen will, dem wird empfohlen die Blüten mit einem Vlies gegen den Frost abzudecken. Damit bleibt die Wärme, die aus dem Boden kommt, erhalten.