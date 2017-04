Ferry Keinrath - Ein Leben für den Kirtag

Begonnen hat alles mit einem einfachen Blechdosen-Spiel: Ferry Keinrath tingelt seit seinem 20. Lebensjahr von einem Kirtag zum nächsten. Am Samstag feierte der Schausteller in seiner Heimat Deutschkreutz sein 50-jähriges Firmenjubiläum.

Autodrom, Ringelspiel, Tagada - Ferry Keinrath ist in seinem Element. Zum 50-jährigen Geburtstag seines Schausteller-Unternehmens kamen Freunde, Wegbegleiter und Geschäftspartner.

ORF

Für Ferry Keinrath ist das Jubiläum etwas ganz Besonderes: "Begonnen hat alles mit dem Dosenwerfen, dem „Lustigen Ballwerfen". Das habe ich von meinem Schwiegervater bekommen. Er hat gesagt: ‚Damit kannst du dir etwas dazuverdienen, stell‘ es auf am Wochenende am Kirtag.’ Und so hat dann alles begonnen.“

ORF

Viel Leidenschaft und Ausdauer

Dosenwerfen war der Beginn einer großen Schausteller-Karriere. Heute ist Keinrath bei allen großen Kirtagen und Messen ein Fixpunkt. Um fünfzig Jahre lang Schausteller zu sein, braucht es mehr als nur viel Leidenschaft, so Keinrath: „Es ist ja nicht so einfach, dass ein Betrieb fünfzig Jahre alt wird - überhaupt in einer Zeit wie jetzt. Also da sind manche, die nach fünf oder sechs Jahren, oder manche nach zwei Jahren schon wieder aufhören. Aber 50 Jahre muss man einmal schaffen, und darauf bin ich stolz.“

Ein Schausteller habe viele Berufe, so Keinrath: „Der muss nicht nur Elektriker sein, auch Schlosser, Transporteur, Techniker, Rekommandeur - der muss alles selbst machen können.“

Freude wie am ersten Tag

Das Geschäft bereitet Ferry Keinrath auch heute noch Freude wie am ersten Tag: „Mir macht das Freude, wenn die Leute kommen und sagen ‚Da müssen wir hin!‘, wenn einmal im Jahr ein Fest im Ort ist. Das baut mich auf und gibt mir Selbstvertrauen für das nächste Mal wieder.“

ORF

Kirtag als besonderes Ereignis

Für Ferry Keinrath hat die Tradition des Kirtags noch lange kein Ablaufdatum. Der Kirtag sei heute ein sehr hohes Gut: „Die Kinder bekommen ein neues Gewand, wenn sie weggehen - der erste Tanz, der erste Kuss am Kirtag. Das ist ein wahnsinniges Brauchtum und das müssen wir erhalten.“

ORF

Familie im Betrieb voll integriert

An die Pension denkt Ferry Keinrath noch lange nicht. Trotzdem ist für die Zukunft bereits vorgesorgt: Die Familienmitglieder sind in den Betrieb voll eingebunden. „Meine Kinder sind mit den Geschäften aufgewachsen. Sie sind schon mit 13 oder 14 Jahren im Autodrom gesessen. Die kennen das, da gibt´s nichts.“ Kirtagsunterhaltung der Marke Keinrath wird also weiterhin Jung und Alt erfreuen.