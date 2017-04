SVM: Pink fällt nach Meniskus-OP aus

Der SV Mattersburg muss im Saisonfinish der Fußball-Bundesliga auf Markus Pink verzichten. Der Stürmer erlitt im Training der Burgenländer eine Knieverletzung.

Der Trainer der Mattersburger, Gerald Baumgartner, teilte am Freitag mit, dass Pink am Donnerstag am Meniskus operiert worden war. Der 26-Jährige kam in dieser Saison erst auf 14 Ligaspiele und erzielte dabei einen Treffer.